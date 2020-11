Inglismaa vastu 90 minutit mänginud iirlane andis positiivse koroonaproovi

Inglismaa esiliigas Preston North Endis leiba teeniv 25-aastane Browne mängis Wembley staadionil Inglismaa vastu kõik 90 minutit, aga peab nüüd pühapäeval Cardiffis toimuva Rahvuste liiga kohtumise Walesi vastu vahele jätma.

"Mängija on ülejäänud grupist isoleeritud ja UEFA on olukorrast teadlik," sõnas Iirimaa jalgpalliliit pressiteate vahendusel, lisades, et ülejäänud võistkonna proovid osutusid negatiivseks.

Inglismaa läks mängu Harry Maguire'i 18. ja Jadon Sancho 31. minuti väravate järel poolajaks 2:0 juhtima, lõppskoori 3:0 vormistas Dominic Calvert-Lewin 56. minutil penaltist. Enne neljapäeva võitis Inglismaa Iirimaad viimati 1985. aastal, vahepealses kuues mängus ei suudetud enamat viigist ja 1995. aastal toimunud sõprusmäng jäeti fännide märatsemise tõttu pooleli.