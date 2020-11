Eesti kergejõustiklasel tuvastati Kääriku ühislaagri järel koroonaviirus

Eesti kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen rääkis Delfi Spordile, et Tallinnast pärit sportlane, kelle nime alaliit avaldada ei saa, sai positiivsest koroonaviiruse testist teada neljapäeva hommikul.

"Laagris viibinutele ütlesime, kellega oli tegu, et neil oleks lihtsam aru saada, kas nad olid tema läheduses. Kuna laagris oli palju inimesi, siis suurem mass ei ole temaga kokku puutunud, söömas käimised ja treeningrühmad olid piisavalt eraldi. Sportlased reageerisid kirjale väga kiiresti, andes teada, et neil ei ole antud isikuga kokkupuuteid olnud ning mõned on juba tööl või koolis ilmnenud juhtumitega seoses testimas käinud," rääkis Berendsen.

Berendseni sõnul puutus nakatunud sportlasega kokku umbes kümmekond inimest, kes olid juba positiivsest koroonajuhtumist kuulnud, end isoleerinud ja oodanud terviseameti juhiseid.