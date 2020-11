Profimeeskond andestas noorele ratturile ja lubab ta võistlema

Simmons sai tiimilt lühiajalise keelu, kuna avaldas sotsiaalmeedias kahjulikke ja ühiskonda lõhestavaid postitusi USA endise presidendi Donald Trumpi kriitikale vastates. 19-aastane jalgrattur palus tiimi juhtkonnalt vabandust ning talle otsustati seepeale andestada.

"Probleem on lahendatud, Quinn sõidab meiega treeninglaagrisse ja alustab hooaega tavapärasel ajal," ütles Trek-Segafredo mänedžer Luca Guercilena. "Quinn on üks andekamaid noori rattureid ja me ootame uut hooaega koos temaga väga."

Simmons liitus World Touri meeskonnaga sellel aastal. Mullu krooniti ta juunioride vanuseklassis grupisõidus maailmameistriks.