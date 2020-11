Lillehammeri MK-etapid lükati edasi

Detsembri algul oleks pidanud Lillehammeris toimuma nii murdmaasuusatamise (4.-6.), kahevõistluse (3.-6.) kui naiste suusahüpete (4.-6.) MK-etapid.

"Arvestades rasket aega, kus koroonaviirus tekitab ebakindlust, usub Norra Suusaliit, et praegu ei ole õige aeg maailmakarikaetapi korraldamiseks. Mõistlikum on võistlused edasi lükata. Konsulteerime FIS-i ja võistluste korraldajatega, et leida alternatiivsed kuupäevad," ütles suusaliidu president Erik Röste pressiteate vahendusel.

Suusaliit lisas, et on teadlik võistluse ärajäämisega põhjustatud negatiivsetest mõjudest ning sestap on oluline võimalikult ruttu paika saada uued kuupäevad.