Võrkpallinaiskonnal aitab valiksarjaks valmistuda itaallasest füsioterapeut

Giuseppe Pigliacampo tuli Eesti võrkpallinaiskonnale appi koos uue peatreeneri Lorenzo Micelliga. Kui peatreener juhendab klubihooajal Prantsusmaa kõrgliigaklubi, siis Pigliacampo jäi pärast koondisesuve Eestisse, kus töötab päeval ortopeedia-kliinikus ja aitab õhtuti paljusid Eesti koondislasi koondavat Taltech/Tradehouse'i naiskonda. Jaanuaris kohtub Eesti EM-valikmängudes Šveitsi ja Valgevenega.

"Me tahame sellele turniirile vastu minna parimas võimalikus seisus," rääkis Pigliacampo ERR-ile. "Jäingi seepärast siia, et hoida mängijatel silma peal ja lahendada vajadusel probleeme. On oluline, et jõuaksime turniirile heas seisus ja ilma vigastusteta, sest enne võistlusmänge meil treenimiseks palju aega ei jää."

Võrkpallurid võtsid Pepeks hüütava sümpaatse itaallase kiiresti omaks.

"Ta teeb kõike selleks, et oleksime jaanuaris valmis EM-i mängima," rääkis koondise kapten Julija Mõnnakmäe. "Ta on väga hea südamega inimene, toob saali positiivsuse. Eks tal on ikka Itaalia kultuuriline eripära, vahepeal viskab trennides mõne Itaalia sõna vahele. Ta on soe ja loob tiimis väga hea atmosfääri."

Viimastel aastatel Kasahstani tippklubi Altai juures töötanud 57-aastane Pigliacampo on varem aidanud nii Itaalia kõrgliigavõistkondi kui ka tippujujaid ja kergejõustiklasi. Eestis käis ta juba 2011. aastal, kui siin toimusid kergejõustiku juunioride Euroopa meistrivõistlused. Mehe enda sõnul tõi ta siia aastaid hiljem tagasi saatus. Kuigi tööalaselt puutub ta Eestis tavapärasest rohkem kokku poolprofessionaalsete sportlastega, ei erine tema igapäevaelu oluliselt elust Itaalias.

"Kõik ütlevad, et Eestisse minnes leiad eest külma ilma, aga praegu on Itaalias sama jahe. Kõik on siin kergesti ligipääsetav ja käe-jala juures. Minu elu väljaspool tööd on siin enam-vähem samasugune nagu Itaalias. Eestis olen muidugi ennekõike töö pärast ja mu peamine eesmärk on teha oma tööd hästi," kinnitas Pigliacampo.