Maadluse maailmameistrivõistlused jäävad ära

Esialgu pidid maadluse maailmameistrivõistlused toimuma juunis, kuid need lükati edasi. Nüüd ei suutnud korraldajad täita vajalikke kriteeriume ja kuna tiitlivõistluseid on koroonaviiruse tõttu keeruline pidada, siis asendati need 2020. aastal hoopis maailma karika võistlusega.

Serbias toimuma pidanud maailmameistrivõistlused tühistati, kuna erinevate piirangute tõttu ei saadud vajalikku osalejate arvu kokku. Asendusvõistluse kuupäevad on täpsustamisel.

"Meie eesmärgiks on näha sportlaseid taas matil maadlemas. See on meie organisatsioonile tähtis ning oleme valmis selleks sportlastele võimalusi looma," rääkis rahvusvahelise maadlusliidu president Nenad Lalovic. "Loomulikult saame aru, et maailmas on palju piiranguid, kuid teeme omavahel koostööd, et tagada kõigi ohutus ja toimuda saaks esmaklassiline võistlus."

Eesti maadlusliit ei ole otsustanud, kas lähetada rahvuskoondis võistlusele. Hetkel on sportlased Poolas treeninglaagris ning lõpliku otsuse peavad tegema nendega kaasas olevad täiskasvanute klassi peatreenerid.

Serbias toimuvast MM-ist oleksid osa võtnud:

Naistemaadlus

Epp Mäe - 76 kg

Treener: Ahto Raska

Kreeka-rooma maadlus

Helary Mägisalu - 60 kg

Heiki Nabi - 130 kg

Treener: Ivar Kotkas

Vabamaadlus

Aimar Andruse - 74 kg

Erik Reinbok - 79 kg

Treener: Aleksei Hapov