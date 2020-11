Jalgpallikonverentsil esinevad professorid ja teadlased

Teist aastat toimuval konverentsil astuvad tänavu üles semiootik ja Riigikogu liige professor Mihhail Lotman (Tallinna ülikool ja Tartu ülikool), semiootik ja professor Peeter Torop (Tartu ülikool), kirjandusteadlane Jaak Tomberg (Tartu ülikool), kirjanik ja õpetaja Mika Keränen ning Raasiku kooli direktor ja jalgpallikohtunik Reelika Turi.

Ettekannetele lisaks on kavas aruteluring, mille teemaks "Jalgpall ja popkultuur" ning selle üle arutlevad Tallinna ülikooli popkultuuriteooria lektor Tõnis Kahu, kirjanik Jan Kaus ning luuletaja, melomaan ja jalgpalliajakirjanik Siim Kera. Vestlusringi juhib Tartu ülikooli nooremteadur ja Tallinna ülikooli kirjandusdidaktika lektor Joosep Susi.

"Mul on hea meel, et meie eelmisel aastal alanud traditsioon jätkub ja ettekandjateks on eri humanitaarsuundade esindajad, kes kindlasti rikastavad meie arusaama jalgpallist," rääkis ajakirja Jalka kolleegiumi esimees ja konverentsi korraldaja Indrek Schwede, kelle sõnul toimub ka sel aastal konverentsist otseülekanne. "Elame heitlikul ajal ja ohtlik viirus võib plaane segi lüüa, aga konverents toimub igal juhul. Kui publiku saali lubamine osutub võimatuks, toome vähemalt esinejad kokku. Kui ka see peaks osutuma liiga ohtlikuks, teeme kogu konverentsi virtuaalselt. Igal juhul jõuavad kõik väärt esinejate väärt mõtted huvilisteni. Kõik ettekanded ja kokkuvõte arutlusringist avaldatakse Jalka jaanuarikuu publitsistika erinumbris."

Konverentsil osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine, mida saab teha kuni 26. novembrini siin. Koroonaviiruse levikust lähtuvalt antakse kõigile registreerinud inimestele teada, kas konverentsi on võimalik jälgida kohapeal või ainult interneti vahendusel.