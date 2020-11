Ojamaale jagus minuteid tavapäraselt näpuotsaga

Kümnenda vooru järelepeetud mängus tuli Ojamaa väljakule 88. minutil, kuid ei suutnud mõne minutiga enam kodumeeskonda võiduni aidata. Koos viimase mänguga on Ojamaa seitsmest kohtumisest kolmes saanud väljakule vastavalt kümneks, seitsmeks ja kaheks minutiks, ülejäänud neljas aga üldse mänguajata jäänud, kirjutab Soccernet.ee.

Kolmanda järjestikuse viigi teinud Widzew on 18 meeskonna konkurentsis 13 punktiga üheksandal tabelireal, ent näiteks kahel lähemal jälitajal Niepolomice Puszczal ja Kielce Koronal on punkt vähem, kuid ka kaks mängu varuks. Esiliiga liider on kümnest mängust üheksa võitnud Nieciecza Bruk-Bet Termalica, teist kohta hoiab kaks punkti vähem kogunud Lodzi LKS.

