Mängu käik:

1. minut: mängitud on vaevalt pool minutit, kui Rauno Sappinen mängib itaallaste karistusala lähistel jõuliselt, pall põrkab Pavel Marinile, tema löök võtab kaitsjatest rikošeti ja läheb üle otsajoone. Järgnenud nurgalöögist midagi ülemäära ohtlikku ei sünni.

10. minut: Itaalia saab esimese tõsisema pealelöögi, kui Federico Bernardeschi proovib umbes 20 meetrilt, aga Marko Meeritsal ei ole püüdmisega raskusi.

14. minut: Itaalia läheb kohtumist 1:0 juhtima! Kevin Lasagna võtab palli osavalt maha ja Freiburgi ründaja Vincenzo Grifo saadab selle 20 meetrilt tagumise posti põrkest väravasse!

18. minut: Rauno Sappinen saab vasakult äärelt vabalt jooksma, Danilo D'Ambrosiol ei jää üle muud, kui kukkumise järel palli käega haarata ehk eestlane kollase kaardi vääriliselt peatada.

21. minut: Itaalial on suurepärane võimalus 2:0 juhtima minna, kui Roberto Gagliardini ei saa paremalt äärelt tulnud tsenderdusele jalga vahele.

27. minut: aga kaua ei pea võõrustajad teist väravat ootama, Itaalia läheb 2:0 juhtima! Federico Bernardeschi lõikab paremalt äärelt nobedalt keskele ja lööb vasaku jalaga Meeritsa vasaku posti kõrvale!

34. minut: Itaalia uinutab kaitseliinis esmalt lühikeste söötudega, siis mängitakse tagant suurepärane pikk pall ja Roberto Soriano jookseb Karol Metsa üle, kuid Bologna mängija puude läheb pikaks. Itaallaste klass, vaatamata sellele, et väljakul on ehk nende C-koondis, on hirmkõva.

41. minut: Bernardeschi hullutab jälle Eesti kaitsjaid, kõik Itaalia teravamad rünnakud on tulnud paremalt äärelt. Seekord takerdub äärekaitsja Giovanni Di Lorenzo löök Eesti kaitsjates.



Eesti algkoosseis: Marko Meerits, Taijo Teniste, Nikita Baranov, Karol Mets, Artur Pikk, Mihkel Ainsalu, Markus Soomets, Martin Miller, Frank Liivak, Pavel Marin, Rauno Sappinen.

Itaalia algkoosseis: Salvatore Sirigu, Giovanni Di Lorenzo, Danilo D'Ambrosio, Alessandro Bastoni, Emerson, Roberto Soriano, Sandro Tonali, Roberto Gagliardini, Federico Bernardeschi, Kevin Lasagna, Vincenzo Grifo.

Enne mängu:

Eesti on Itaaliaga kohtunud aegade jooksul kuuel korral. Viimati mindi Modenas Alberto Braglia staadionil vastamisi 2011. aastal, mil eestlased jäid vastastele 0:3 alla. Aasta varem käisid itaallased Eestis ja siis kaotas rahvusmeeskond A. Le Coq Arenal tulemusega 1:2. Euroopa tippu kuuluva vastasega tuleb Voolaiu sõnul mängida väärikalt.

"Seal ei tohi kindlasti jääda peksupoisiks. Väga palju inimesi jälgib seda mängu. Meil on palju noori, neil on võimalik silma jääda. Teistpidi on mängus ka koondise au. Kui kutsuti suure riigi poolt mängima, siis pole kombeks ka ära öelda. Tuleb väärikalt esineda vaatamata sellele, et järgmised kohtumised on kõrgema kaaluga kui mäng Itaaliaga," ütles Voolaid ERR-ile.

Oktoobris kohtus Eesti koondis Leedu, Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga. Kõigis mängudes saadi kirja vähemalt üks värav. Leedulastele jäädi 1:3 alla, Põhja-Makedooniaga mängiti 3:3 ja Armeeniaga 1:1 viiki. Peale maavõitlusmängus Itaaliaga kohtub Eesti koondis Rahvuste liiga mängudes taas Põhja-Makedoonia ja Gruusiaga.