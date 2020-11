TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub Euroopa tippu kuuluva Itaaliaga

Eesti on Itaaliaga kohtunud aegade jooksul kuuel korral. Viimati mindi Modenas Alberto Braglia staadionil vastamisi 2011. aastal, mil eestlased jäid vastastele 0:3 alla. Aasta varem käisid itaallased Eestis ja siis kaotas rahvusmeeskond A. Le Coq Arenal tulemusega 1:2. Euroopa tippu kuuluva vastasega tuleb Voolaiu sõnul mängida väärikalt.

"Seal ei tohi kindlasti jääda peksupoisiks. Väga palju inimesi jälgib seda mängu. Meil on palju noori, neil on võimalik silma jääda. Teistpidi on mängus ka koondise au. Kui kutsuti suure riigi poolt mängima, siis pole kombeks ka ära öelda. Tuleb väärikalt esineda vaatamata sellele, et järgmised kohtumised on kõrgema kaaluga kui mäng Itaaliaga," ütles Voolaid ERR-ile.

Oktoobris kohtus Eesti koondis Leedu, Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga. Kõigis mängudes saadi kirja vähemalt üks värav. Leedulastele jäädi 1:3 alla, Põhja-Makedooniaga mängiti 3:3 ja Armeeniaga 1:1 viiki. Peale maavõitlusmängus Itaaliaga kohtub Eesti koondis Rahvuste liiga mängudes taas Põhja-Makedoonia ja Gruusiaga.