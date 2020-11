2024. aasta kergejõustiku EM toimub Roomas

Teisipäevasel Euroopa kergejõustikuliidu nõukogu koosolekul teatati, et 2024. aasta Euroopa meistrivõistlused toimuvad Itaalia pealinnas Roomas.

Lisaks Roomale kandideeris ka Poola linn Katowice, mis jätkab nüüd läbirääkimisi tulevate Euroopa meistrivõistluste korraldamiseks.

"Meil on hea meel teatada, et 2024. aasta EM-i korraldab Rooma ja soovime hiilgava kandidatuuri eest tänada ka Katowicet," sõnas Euroopa kergejõustiku katusorganisatsiooni ajutine president Dobromir Karamarinov.

"Itaalia on juba tõestanud, et suudab korraldada suurepäraseid kergejõustikuvõistlusi kõigile vanusegruppidele ja usun, et Roomasse reisimist ootavad nii sportlased kui fännid."

Itaalia korraldab iga kahe aasta tagant toimuvat kergejõustiku EM-i kolmandat korda, 1934. aastal võõrustas Torino esimest üle-Euroopalist suurvõistlust ning 1974. aastal krooniti Roomas kodupubliku suureks rõõmuks 200 meetri jooksus Euroopa meistriks Pietro Mennea.

Viimati toimus kergejõustiku suurvõistlus Roomas 1987. aastal, kui Stefka Kostadinova tuli kõrgushüppe maailmameistriks seni püsiva maailmarekordiga 2.09.

Tänavu pidi kergejõustiku EM toimuma Pariisis, kuid jäeti koroonaviiruse tõttu ära; kahe aasta pärast võõrustab EM-i München.