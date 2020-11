Detsembri alguses toimuvad esimesed istevõrkpalli Eesti meistrivõistlused

Meistrivõistluste hüüdlauseks on "Sa võid olla esimene!" ja osalema on oodatud kõik soovijad. Nii on see ainulaadne võimalus kõikidele võrkpallifännidele- ja harrastajatele, et võidelda ajalooliste Eesti meistritiitlite nimel, kirjutab volley.ee.

Võistluspäev algab 5. detsembril kell 10.00. Naised ja mehed mängivad kolm kolme vastu ja päeva teises pooles segavõistkonnad kuus kuue vastu. Osalema pääseb maksimaalselt 16 meeste ja naiste võistkonda ning 12 segavõistkonda.

Eesti koondislane Kadi Kullerkann ütles, et läheb osalema peamiselt huvitava kogemuse pärast ning soovib ala arengusse oma panuse anda. "Kui see tuleb tiitliga, seda ägedam! Ennekõike sõltub osalemine küll sellest, mis TalTechi naiskonna mängugraafikus toimub, aga kui vähegi võimalik, siis osalen suure heameelega," sõnas Kullerkann, kes on istevõrkpalli mänginud vaid korra.

"Käisin istevõrkpalli võistkonnaga kaasas Riias ranna-istevõrkpalli mängimas. Arenguruumi on kõvasti, aga seltskond oli lahe ja nii tahangi ala arengule veel kaasa aidata. Istevõrkpall on lahe mitmel põhjusel. Esiteks, see on võimalus näha/mängida endale tuttavat võrkpalli täiesti teise nurga alt, mis kindlasti aitab kaasa ka edasisele arengule. Teiseks on alati äge uut asja õppida. Kolmandaks meeldib mulle, et istevõrkpall annab veel rohkematele inimestele võimaluse mulle nii südamelähedast ala harrastada ja seeläbi rõõmu ja eneseteostust tunda. Viimaseks, kuid kindlasti mitte vähemoluline on see, et istevõrkpalli seltskond on superlahe ja ka teistele on see suurepärane võimalus uute tutvuste loomiseks ja sõprade leidmiseks," lisas koondislane.

"Käisin korra trennis proovimas ja hiljem küsiti, kas tahaksin ka võistlustel osaleda. Mõtlesin, et miks mitte. Mulle väga meeldis, tore tegevus," lisas rannakoondislane Dmitri Korotkov. "Sel mängul on võrkpalliga sarnasusi, aga see on minu jaoks ikka oluliselt raskem. Pigem on selles mängus eelis neil, kes rohkem istevõrkpalli mänginud, mitte minusugustel. Oskus liikuda on hoopis teine," sõnab Korotkov.

Medalit ei pea Korotkov esmatähtsaks. "Sain tugevasse tiimi, seega kaasmängijate tugevustele lootes lähen ikka medalit püüdma, ent see pole kõige tähtsam," sõnas ta.