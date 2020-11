Seenioride karikavõistlustel sel aastal võitjat ei selgu

Möödunud nädalavahetusel EJL-i jalgpallihallis toimuma pidanud kolmanda etapi mängud otsustati viiruse leviku vältimiseks ära jätta. Viimane etapp oli planeeritud detsembri teises pooles toimuvale Aastalõputurniirile, kuid jalgpalliliit teatas varasemalt, et sel aastal traditsioonilist turniiri ei toimu.

"Otsus seenioride karikavõistlused sel aastal pooleli jätta sündis väga raske südamega, aga Eestis ja eriti Harjumaal ning Ida-Virumaal, kust on suurem osa seenioride turniiril osalejaid, on nakatumine kasvutrendis. See tähendab, et peame antud olukorras olema vastutustundlikud, sest inimeste tervis ja heaolu on esmased prioriteedid," ütles Eesti Jalgpalli Liidu rahvajalgpalli osakonnajuht Teet Allas.

Esimesest kahest etapist võttis osa kuus võistkonda: Lasnamäe Ajax, Kohtla-Järve Novocentr, Narva United, La Strada, Trummi SK, Pärnu KEK ja Kalakombinaat/MEK noored.