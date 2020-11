Kergejõustikuliidu kursimuutus paneb noori Audenteses treenimisest loobuma

Kergejõustikuliit otsustas sellest hooajast muuta kontseptsiooni ja keskenduda mitmevõistlusalade võrdsele treenimisele. See tähendab, et tulevasi sporditippe koolitav Audentese spordigümnaasium enam viskealade treenerite lepinguid ei pikendanud ja noored talendid otsivad väljundit mujalt.

Pikaajalise treeneritöökogemusega Ants Kiisa, kes treenis Audentese spordikoolis noori kuulitõukelootusi, sellest sügisest enam koolis ei tööta. Kool tema lepingut ei pikendanud.

"Vana leping lõppes ära, minuga ei uuendatud lepingut. Alaliit tegi uued lepingud ja siis võeti tööle teised treenerid," ütleb Kiisa, viidates kergejõustikuliidule. "Praegune seis läks suht halvasti – meil heidete alagrupp põhimõtteliselt heideti välja riigi raha eest treenitavate alade nimistust. Alaliidul on uus kontseptsioon, kõik on mitmevõistlustreenerid."

Kiisa tahtnuks ka sellest sügisest kuulitõukajate treenimist spordikoolis jätkata, ent nüüd saab ta seda üksnes spordiklubis teha. Kergejõustikuliidu uus kontseptsioon tähendab seda, et heitealasid eraldi enam ei treenita, kõik mitmevõistluse tulevikulootused peavad end võrdselt kõigil aladel arendama.

"Kergejõustikuliidu ja spordigümnaasiumi soov on luua parendatud süsteemi, mis toetaks noorte sportlaste mitmekülgset arengut, et tekiksid universaalsed ja mitmekülgsed treeningrühmad, mis on eelkõige mitmevõistluse suunaga, võimaldades samal ajal ka erandeid (s.t kaasame erinevate alade spetsialiste – vasaraheite treener, teivashüppe treener, pikamaajooksu treener, jõutreeningute konsultant). See on pidevalt täienev projekt," kommenteerib kergejõustikuliidu peasekretär Sirje Lippe ERR-ile.

Uus süsteem rakendus septembrist. Konkursid treenerikohtade täitmiseks korraldati jaanuaris-veebruaris, seejärel sõlmiti lepingud. 1. septembrist jätkas mitmevõistluse treener Tõnu Kaukis, juurde võeti hüpete, sprindi ja tõkkejooksu treener Andrei Nazarov ja mitmevõistluse treener Mikk-Mihkel Arro.

Lippe kinnitab, et juhul kui tekib vajadus mõne erialaspetsialisti järele, siis see ka kaasatakse.

Ants Kiisa aga tõdeb, et kõik noored end ühtviisi tugevalt kõigil aladel ei tunne ja selline kursimuutus võib panna noori tippspordist sootuks loobuma. Nii näiteks ei pruugi heitealadel tugev noor end hüppealadel hästi tunda ega taha seal tugevamate kõrval võistelda.

Edasiõppimisvõimalust valitakse aga sageli treeneri järgi. Kiisa loetleb noormehi, kes jätnud Audentese spordikooli tulemata või võtnud paberid koolist välja, kui selgunud, et heitealade treenereid enam polegi.

"Tartust käis poiss üle paari nädala trennis, tahtis tulla sügisest minu juurde treenima, aga kuna ma uut lepingut ei saanud, jättis tulemata. Vestlusel ütles, et tahaks kindlasti minu juures treenida," meenutab ta üht lugu.

"Eesti omavanuste vasara esipoiss võttis ka oma dokumendid välja, kui oli juba teada, et heitetreenereid ei ole," lisab ta ja ütleb, et kolmas poiss käib nüüd tema juures spordiklubis treenimas.

Spordikoolis ja spordiklubis treenimisel on aga suur vahe - spordikoolis toimuvad treeningud kaks korda päevas, õpilasele on see tasuta, sest treeningute eest maksavad riik ja alaliit. Klubis treenides aga seisab kulu vanemate ja linna õlgadel ning treenimise sagedus on väiksem.

"Mul on klubiõpilased – kui saavad, tulevad trenni. Aga Audentese spordikoolis oli kohustuslik, et kaks korda päevas on trenn. Ma harjutan natuke teistsuguste noortega praegu," selgitab vahet vasaraheitetreener Toivo Ruut.

Ka temaga lepingut enam ei pikendatud.

"Kergejõustikuliit soovis juba mõnda aega tagasi sisse viia muutust, et noored peavad olema mitmekülgsed. Et keegi ei oleks ainult heitja või hüppaja, vaid peaks tegelema erinevate aladega. Aluseks on mitmevõistlus, kus noored teevad kõiki alasid ja sealt siis kasvavad välja potentsiaalsed kõrvalaladele," selgitab muudatust Audentese Spordigümnaasiumi direktor Priit Ilver. "Noor peab olema mitmekülgne, mis ei tähenda, et ta ei saa oma eelistatud alaga tegelda. Kui ei ole olemasolevate seas pädevat treenerit, siis kaasatakse eraldi spetsialist."

Juba katsed ära teinud õpilaskandidaatide loobumist riikliku tellimuse kohast spordikoolis ei oska Ilver täpsemalt kommenteerida.

"Oli üks kergejõustiklane, kellele pakuti riikliku tellimuse kohta, aga kes otsustas, et ei tule Audentesesse. Võib tõesti nii olla, et mõni õpilane otsustas, et kui Ants Kiisat pole, siis ta ei tule. Mina küsiks siis endalt nii, et kui teen valiku lähtuvalt treenerist, aga treener mingil hetkel enam ei jätka, kas ma siis ka ei taha seal enam edasi treenida? Mina isiklikult arvan, et kui noor leidis, et ta ei saa tegelda siin heitealadega, oleks ta pidanud seda ka julgelt välja ütlema. Siis oleksime saanud teemaga ka tegelda," leiab Ilver.