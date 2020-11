Eesti alustas valiksarja otsustavat tsüklit kolmapäeval Grazis, kus jäädi alla Austriale 28:31. Eestlased said mängu algul kolmeväravalise edu, jäid siis neljaga taha, kuid spurtisid uuesti kahe tabamusega juhtima. Viigiliselt 16:16 lõppenud avapoolaja järel Eesti eduseisu enam ei saavutanud, aga võitles EM-il kaheksanda koha saanud meeskonna vastu hästi lõpuvileni.

"Saksamaa on Austriast erinev ning seda just võimsuse ja eriti veel pikkuse poolest. Kõik kolm keskkaitsjat Pekeler, Lemke ja Wiencek on üle kahemeetrised ning ehitavad korraliku müüri. See tähendab, et peame rünnakul olema kannatlikud ja otsima oma võimalusi," rääkis 55-aastane rootslasest koondise peatreener Thomas Sivertsson.

"Kaitses mängisime Austria vastu hästi, kuid peame veelgi kõrgemal tasemel esinema, sest sakslaste rünnak on võimas. Nad on 1-1 ja 2-2 olukordades head, mängivad palju läbi joonemängijate ja viskavad ka tagant hästi. Mittevajalikud vead või eksimused tuleb viia miinimumini ja teha õigeid otsuseid isegi kui oleme väsinud," rõhutas Eesti peatreener. "Peame keskenduma oma mängule – see on kõige tähtsam. Muidugi tahame mänge võita ja tabelisse punkte saada, aga üheks eesmärgiks on ka meeskonna areng. Me ei tohi mänguplaani liigselt muuta ainult vastasest lähtudes. Saksamaa on suursoosik, aga me läheme võitlema ja andma oma parimat."

Jaanuaris toimunud EM-finaalturniiri lõpetas Saksamaa viienda kohaga, aasta varem jäädi MM-il esimesena medalita. Viimane suurvõistluste medal pärineb kolmekordsel maailma- ja kahekordsel Euroopa meistril 2016. aasta olümpiamängudelt, mil Rio de Janeiros pjedestaali kolmandale astmele tõusti. Tänases koondises on nii 2007. aasta maailmameister Johannes Bitteri näol, aga ka viis 2016. aasta Euroopa meistrit.

Saksamaa alustas EM-valikturniiri teisipäeval Düsseldorfis, kui külla sõitnud Bosnia ja Hertsegoviina sai kokku vaid 11 pallurit, aga võitles mehiselt. Külalised juhtisid poolajaks 13:9, kuid siis pääses sakslaste pikem pink ja kvaliteet maksvusele ning võeti 25:21 võit. Jaanuarikuisel EM-il parimaks kaitsemängijaks valitud Hendrik Pekeler viskas viis väravat.