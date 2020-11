Kergejõustiklased kogunesid Käärikul juba traditsiooniks saanud ühislaagris

Kergejõustiklaste sügisene ühislaager tähendab juba väikest traditsiooni. Viimasel neljal-viiel aastal on soovitud kokku tuua kogu täiskasvanute koondis.

Tänavu oli kutsutud sportlasi ja treenereid üle saja. Mõistagi ei saa kõik tipud alati osaleda, kuid näiteks Magnus Kirt on seekord Käärikul kohal ning annab noorematele eeskuju.

Et asjad oleks tasakaalus, pakutakse nii vaimset kui füüsilist pingutust. Laupäeva hommikul tehti trenni vastselt renoveeritud Kääriku staadionil. "Värske rajakate ja mitmed võimalused - ikka väga tore koht, kuhu jälle treenima tulla," tõdes ERR-ile kergejõustikutreener Mehis Viru. "Ainuke mure on läbi aegade olnud see, et kuna see on metsa sees ja siin on hea, puhas loodus, siis kipuvad sääsed ja parmud liiga tegema. Aga küll sellest üle saab!"

Üks teemadest, mis ikka tähelepanu saab, on sportlase toitumine. Seekord jagas teadmisi toitumisterapeut Siret Saarsalu, kelle klientide seas on aastate jooksul olnud kõige rohkem just sportlasi. Toitumise põhitõdesid sportlased tema sõnul teavad, probleemide ja eksimuste taga on ajapuudus ning vanad harjumused.

"Peamine mure on selles, kuidas neid teadmisi praktikasse rakendada. Seetõttu otsivad inimesed abi nõustamiselt või koolitustelt," sõnas Saarsalu.

Aina rohkem on toitumisteemaga seoses hakatud rääkima toitumishäiretest. Oma loo on viimastel aastatel rääkinud mitu Eesti sportlast. "Mina näen, et see on väga suur probleem," kinnitas Saarsalu. "Päris palju sportlasi, kes on käinud ka minu vastuvõtul, on tulnud just selle murega. Mulle tundub, et seda on palju. Hea on selle juures see, et sellest räägitakse järjest rohkem ja tekitatakse diskussioone, kuidas söömishäirete teket ennetada."

Oma kolleegidele esinevad ühislaagrites ka sportlased ja treenerid ise. Näiteks tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagor rääkis kergejõustiklastele EOK sportlaskomisjonis kogetust. Reede õhtupoolikusse mahtus veel Risto Jamnese ühistreening.