Sassuolo luhtas võimaluse Serie A liidriks tõusta

Sassuolo on seitsme mänguga kogunud 15 punkti, jäädes punktiga maha liidrist AC Milanist, kes läheb seitsmendas voorus vastamisi Veronaga.

"Jalgpallis mängivad alati kaks osapoolt. Olen rahul sellega, kui küpselt meeskond mängis," sõnas Sassuolo peatreener Roberto De Zerbi, et on ka punktiga rahul. "Oleme varem selliseid mänge kaotanud ja kindlasti tuleb neid veel. Seega lepin tulemusega 0:0, vähemalt me ei kaotanud."