Kuus Austraalia ujujat võivad olümpiamedalitest ilma jääda

Kahel olümpial osalenud Brenton Rickardi kaheksa aastat tagasi Londonis antud dopinguproovist leiti järelkontrollimise käigus väikese koguses keelatud ainet furosemiidi. Furosemiidi näol on tegemist maskeeriva ainega, millega abil võidakse peita teisi keelatud aineid.

Lisaks Rickardile ähvardab kombineeritud segateateujumise pronksmedalist ilmajäämine veel viit austraallast - James Magnusseni, Christian Sprengerit, Hayden Stoeckelit, Matt Targettit ja Tommaso D'Orsognat.

Rickard annab Rahvusvahelisele spordikohtule (CAS) leitu asjus aru juba tuleval esmaspäeval ning austraallane on lubanud võidelda selle nimel, et meeskonda ei diskvalifitseeritaks. "Selline tulemuse oleks ääretult ebaõiglane, pidades silmas, et mina finaalis ei ujunud," kirjutas Rickard avalduses, lisades, et tarvitas testile eelneval nädalal käsimüügiravimeid, mis võisid sisaldada keelatud ainet.

Austraalia meeskonna ees tuli Londonis olümpiavõitjaks USA võistkond, kes edestas teise koha saanud Jaapanit. Medalikolmikust jäi esimesena välja Suurbritannia meeskond.

Austraalia sportlastelt pole dopingu tarvitamise tõttu olümpiamedaleid varasemalt ära võetud.