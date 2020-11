U-15 jalgpallikoondis võitis tänavu Eliitliigas pooled mängud

Noortekoondise peatreener Ludvig Tasane, kes juhendas U-15 koondist neljandat hooaega, oli rahul, et võistkond sai kogu hooaja vältel tegeleda kõigi nelja mängumomendiga. "Mäletan, et on olnud aastaid, kus oleme pidanud mängima vaid kaitsest lähtuvalt ja oleme hätta jäänud palli teisele poole väljakut viimisega. Sel hooajal saime tegutseda tasakaalustatumalt – mängisime palliga ja pallita ning saime kogemusi üleminekutest nii kaitsest rünnakule kui ka vastupidi. Samuti omandasime kogemusi standardolukordades. See on tasakaalus jalgpall. Kogu küsimus peitub ju mängija arengus ja mul on tunne, et lõime tänavu selle heaks korralikud eeldused oma mängupildiga, eriti arvestades asjaolu, et pandeemia ja järgnenud tihe mängukalender võttis meilt võimaluse ühistreeninguid korraldada."

Tasane lisas, et on iga-aastaselt täheldanud aastakäikude keskmise taseme tõusu. Seda enam pakub rõõmu korralik punktisaldo, sest mullusega võrreldes teeniti oluliselt rohkem punkte. Samas mängis U-15 koondist tänavu hooaja viimase osa II liiga B-tasandil. Kuna kevadel mängida ei õnnestunud, muudeti veidi võistluse formaati ning järgnes hooaeg, kus lisaks kõrgliigale mängis II liiga kahes tsoonis, millest omakorda moodustati esimese ringi järel A- ja B-tasand.

Formaadi muudatus polnud soosiv väga noore koosseisuga U-15 koondisele, kes mängivad niigi endast vanemate poiste vastu ja tihtipeale saadaksegi mäng paremini käima hooaja teises pooles. "Seda tõestas ka tänavune statistika, sest esimesest viiest mängust saime ühe punkti. Sinna kadus meie võimalus jõuda A-tasandile. Järgmisest neljast mängust võtsime küll kümme punkti, kuid need meid enam ei päästnud. B-tasandil läks meil resultatiivselt ja kui vaadata hooaega kui tervikut, siis lasime võrreldes eelmise hooajaga lüüa endale poole vähem väravaid, aga lõime ise poole rohkem! See näitab, et meeskonnas oli kvaliteeti ja usun, et hooaja lõpus näidatud esituste peale oleksime korralikult hakkama saanud ka kõige kõrgemas liigas."

Kokku esindas U15 koondist tänavu lausa 93 mängijat. Ametliku kohtumise sai neist kirja 87 mängijat. Tasane oli rahul, et kogu aasta vältel õnnestus kaardistada arvukalt mängijate oskuseid. "Oleme tihedalt ühendust hoidmas klubidega ja teinud konstruktiivset ning mängijate arengust lähtuvat koostööd klubitreeneritega kogu hooaja vältel. Klubide mängijatelt oleme saanud üle 200 ankeedi ehk vastuse küsimustikule, kus analüüsitakse nende poolt mängijate tugevusi ja nõrkuseid. Ligi pooled neist, kokku 26 klubi mängijad, jõudsid ka U-15 koondist tänavu esindada. Loodud baasilt on uuel aastal võimalus kokku kutsuda hästi kaardistatud U-16 koondis."

Peatreener lisas, et mängijaid kaasatakse üle Eesti. "Enim mängijaid on Tallinnast ja Põhja-Eestist, aga see on selgitatav väga lihtsal põhjusel, sest siin asub ka kõige suurem osa rahvastikust. Esindatud on olnud mängijaid ka Lääne- ja Ida-Virumaalt, Pärnumaalt, Viljandimaalt, Paidest, samuti Lõuna-Eestist, kui mängijaid on käinud kahest Tartu klubist ja Elvast. Eelnevalt mainitud mängijate profiile on meile laekunud kokku 40 klubist üle Eesti."

U-15 koondis lõpetas hooaja resultatiivselt, sest viimases kahes mängus alistati Keila JK ning Saku Sporting vastavalt 3:0 ja 5:0. Mõlemas mängus oli resultatiivne 14-aastane Maksim Kalimullin, kes oli tänavu kahes arvestuses ka võistkonna esinumber. U-15 vanuseklassis FC Tallinna meeskonda esindav Kalimullin sai noortekoondise särgis U17 Eliitliigas kirja 14 mängu ja 15 väravat. Temast enim mänguminuteid kogus 12 mängus kaasa teinud Kaarel Leppsalu (Nõmme United). Üle 800 minuti said U-15 koondises tänavu kirja ka Rico Randväli (FC Flora) ja Matvei Jekimov (FC Tallinn). Randväli lõi ka viis väravat, sama tulemuse sai tänavu kirja Gregor Kruusla (FA Tartu Kalev), kes sai oma tabamused kirja kõigest kolme mänguga.

Esimeses ringis võitis noortekoondis üheksast mängust kolm, viigistas kaks ja teenis seega 11 punkti. Pärast II liiga A- ja B-tasanditeks jagamist näitas U-15 koondis häid esitusi B-tasandil ja on hetkel üheksast mängust teenitud 19 punktiga tabeli tipus. Neist võib veel mööduda Viljandi JK Tulevik, kelle viimane mäng toimub sel pühapäeval kodus Keila vastu ning JK Tallinna Kalev, kellel pidamata veel kaks mängu.