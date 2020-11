Noorte jalgpalligala jääb koroonaviiruse leviku tõttu ära

Noorte jalgpalligalal osaleb tavapäraselt ligi tuhat inimest, kelle hulgas on noored jalgpallurid, treenerid ja lapsevanemad üle Eesti. Koroonaviiruse leviku tõttu toob siseruumis nii suure osalejate arvuga üritus kaasa väga tõsised riskid.

"Mõistagi on väga kahju, et noorte hooaja lõpetamine seekord ära jääb. Samas on tegemist praeguses olukorras vastutustundliku otsusega," ütles Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. Alaliit lepib noorte meistrivõistlustel auhinnalisele kohale tulnud klubidega kokku, kuidas medalid ja karikad üle antakse.