Eesti jäähokiliigad peatati koroonajuhtumite tõttu kaheks nädalaks

Jäähokiliidu juhatus leidis, et kahenädalane paus on oluline jälgimaks olukorra arengut ja andmaks omalt poolt kõik, et tõkestada viiruse levikut.

Erakorralised juhatuse koosolekud toimuvad iganädalaselt, et hinnata olukorda ja otsustada järgmiste sammude üle.

Eesti jäähokiliit kutsus ühtlasi kõiki üles olema hoolsad, jälgima oma tervist ning järgima eelkõige Terviseameti juhiseid ja spordihoonete ning -klubide kodukorda.