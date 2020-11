Ränga õnnetuse põhjustanud Groenewegenit ähvardab üheksakuuline võistluskeeld

Poola velotuuri avaetapi grupifinišis surus Groenewegen viimastel meetritel kaasmaalase Fabio Jakobseni (Deceuninck - Quick-Step) barjääridesse, mispeale viimane suurelt kiiruselt kukkus. 23-aastane hollandlane pandi karmi paugu järel Katowice haiglas kunstlikku koomasse. Haiglas lõppes päev ka Groenewegeni jaoks, sest ka tema ise kukkus ja murdis rangluu.

Kuigi nii Groenewegen kui ka Jumbo-Visma tiim esinesid õnnetuse järel vabandusega, tegi Deceuninck - Quick-Stepi mänedžer Patrick Lefevere avalduse rahvusvahelisele jalgrattaliidule (UCI), nõudes Groenewegeni karistamist.

Seejärel otsustas Jumbo-Visma määrata enda ratturile võistluskeelu hetkeni, mil oma otsuse langetab UCI distsiplinaarkomisjon.

Hollandi meedia teatel on UCI otsuseni jõudnud ja lähiajal antakse teada, et Groenewegenile määrati osaliselt tagasiulatuvalt üheksakuuline võistluskeeld, väidetavalt kestab see järgmise aasta 6. maini.

Jakobsenile tehti kohe pärast õnnetust viietunnine operatsioon ja seejärel oli ta mitu päeva koomas. Hollandlasele tuli teha koguni 130 õmblust. Oktoobris tehti Jakobsenile operatsioon lõualuu taastamiseks. "Esiteks pidin taastuma ajutraumast ning muudest sinikatest ja vigastustest," kirjutas Jakobsen oktoobri alguses sotsiaalmeedias. "Haavad ja armid mu näos paranevad hästi. 8. oktoobril lähen ma teisele operatsioonile, et oma nägu ja suu tagasi paika panna. Operatsiooni käigus võetakse mu vaagnapiirkonnast luu, mis asetatakse mu lõualuule, sest sealt on neid väga palju puudu. Operatsioonist taastumine võtab taas mitmeid kuid aega. Peale seda tuleb teha kolmas operatsioon, mille järel saan endale uued hambad."

Nüüdseks on Jakobsen jõudsalt paranenud, hiljuti eemaldati viimast operatsiooni meenutanud niidid ning hollandlase sõnul tundub, et lõikus oli edukas. "Ülemise ja alumise lõualuu taastamise operatsioonist on möödas neli nädalat ja nüüd eemaldati niidid. Paranemine läheb hästi," kirjutas Jakobsen sotsiaalmeedias. "Siirdatud luu peab nüüd nelja kuuga tugevaks kasvama, järgmine operatsioon on 2021. aastal."

Jakobseni ootab veel ees hambaimplantaatide paigaldamine, mida saab teha, kui lõualuu on piisavalt stabiilne. Õnnetuse tõttu jäi Jakobsen ilma pea kõikidest enda hammastest.

Jakobsen avaldas lootust, et paari nädala pärast on tema vaagnaluu juba piisavalt paranenud ja ta saab juba selle kuu lõpus taas ratta selga istuda.