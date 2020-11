EM-valikturniiril osaleb 32 meeskonda, kes jagatud kaheksasse alagruppi. Finaalturniirile saavad kaheksa alagrupi kaks esimest ning lisaks neli paremat kolmanda koha saavutanud koondist. Eestiga koos kuuluvad 2. alagruppi peale Austria veel ka Saksamaa ning Bosnia ja Hertsegoviina.

"Meil on alagrupis kolm väga tugevat vastast ja esimene test Austria vastu saab kohe olema kõva kogemus. Pärast jaanuari pole me meeskonda kokku saanud, aga sama mure on teistelgi koondistel. Esimene treening Tallinnas kulus meeldetuletamisele, kuid teises trennis toimis kõik juba hästi," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

"Tähtis on, et kõik 16 mängijat on terved ja meeskonnavaim on väga hea. Nüüd on meil Grazis veel kaks harjutuskorda ja loomulikult on palju, mida vaja läbi mängida või arvestada. Samas ei kavatse me üle töötada, sest meeskonnas peab säilima ka värskus ning pallurid peavad püsima terved," selgitas Sivertsson.

"Oleme kursis viimaste uudistega, et austerlastel jäävad mitmed võtmemängijad eemale. Mõnes mõttes on olukord võrdsustunud ja küllalt sarnane meie seisuga. Nii meil kui neil on puudu esinumbrid parem- ja vasaksisemise positsioonil ja mõned ääred, aga olemas põhiväravavaht ja joonemängijad," võrdles Eesti koondist 2018. aasta suvest juhendav rootslane.

Eesti ja Austria on varem omavahel kohtunud üheksa korda, neist kaheksa EM- või MM-valiksarjas. Võite on Eestil kaks, Austrial kuus ning korra mängiti viiki. Viimased mängud jäävad aga peaaegu 13 aasta taha, kui MM-valiksarjas jäädi kuue väravaga alla Põlvas ja kolmega Bregenzis.

Austria koondis on EM-finaalturniirile kvalifitseerunud neli korda. Viimasel EM-il – mis toimus tänavu jaanuaris osaliselt ka Austrias – saadi ajaloo parim ehk kaheksas koht. Austria suurim saavutus ulatub Teise maailmasõja eelsesse aega, sest 1936. aasta Berliini olümpiamängudel –siis veel 11 vs 11 mängus – ja kaks aastat hiljem MM-il võideti hõbemedalid.

Sarnaselt Eestiga koges Austriagi suure tagasilöögi. Kui meeskonna suurima staari, THW Kieli tagamängija Nikola Bilyki puudumine põlvevigastuse tõttu oli varem teada, siis viimasel hetkel tuli asendada veel seitse olulist pallurit. Neist viis Saksamaa klubidest ja üks Ateena AEK-ist ning teiste seas jääb eemale ka Bundesligas üle 2200 värava visanud Robert Weber.