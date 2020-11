TÄNA OTSE | Levadia võõrustab Tallinna derbis Florat

Algselt pidi see vastasseis toimuma septembris, ent Flora eurosarjakohustuste tõttu lükati mäng edasi.

Viimasest 20 omavahelisest mängust viis on lõppenud viigiga, seitsmel korral on peale jäänud Flora ja kaheksal juhul Levadia. Tänavu on nad mänginud kahel korral ja mõlemad matšid võitis Flora – juunis 4:0 ja juulis 3:1.

Eelmises voorus lõpetas Nõmme Kalju Flora 13-mängulise võiduseeria Premium liigas, kui matš lõppes väravateta viigiga. Levadia sai nädalavahetusel 3:2 jagu Tartu Tammekast.

Liigatabelis on Flora 68 punktiga kindel liider, teine on Paide Linnameeskond 57 punktiga ja kolmas Levadia 50 punktiga.

Mängueelsed kommentaarid:

Levadia treener Vladimir Vassiljev: "Oleme Tallinna derbiks hästi valmistunud. Tahame mängida oma mängu, luua ja realiseerida väravavõimalusi ning kindlustada kolm punkti."

Levadia mängija Dmitri Kruglov: "Kõik mängijad on Tallinna derbi eel alati väga motiveeritud ning ihkavad saavutada hea tulemuse. Nagu alati, on ka seekordne mäng FC Floraga mõlema meeskonna jaoks ülimalt oluline. Meie eesmärgiks on vastane alistada ning Premium Liiga tabelis oma positsiooni parandada."

Flora abitreener Aiko Orgla: "Tähtis mäng mõlemale võistkonnale. Derbi, mida mõlemad võistkonnad soovivad alati võita."

Flora mängija Rauno Alliku: "See on mäng, kus mängijaid pole vaja motiveerida. Tuleb kindlasti kõva lahing."