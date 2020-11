Le Parisien: Jalgpalli EM võib täies mahus toimuda Venemaal

Le Parisien kirjutas esmaspäeval, et järgmise aasta 11. juunist 11. juulini toimuva turniiri toimumine seni planeeritud kujul - 24 finaalturniirile pääsenud koondist mängimas 12 erinevas Euroopa linnas - on iga päevaga üha vähetõenäolisemaks.

Le Parisieni sõnul on Šveitsis Nyonis tegutsev UEFA juhatus tervisekriisi tähelepanelikult jälginud ning veendunud, et nendel tingimustel ei ole võimalik EM-i korraldada. Allikad kinnitasid ajalehele, et UEFA uurib praegu stsenaariumit, millele tuginedes toimuks kogu turniir Venemaal.

Juba koroonakriisi alguses pakkus Venemaa, et võib turniiri täies mahus korraldada algselt planeeritud kuupäevadel (2020. aasta 12. juunist 12. juulini), tuues siis välja riigi madala nakkuskordaja. Praeguseks on Venemaal tuvastatud 1,6 miljonit nakatunut, nende kasuks räägib aga 2018. aasta MM-iks korrastatud infrastruktuur ning tunamulluse turniiri üldine edukas läbiviimine.

UEFA ei kiirustanud Le Parisienile midagi kinnitama ning sõnas, et 2021. aasta EM-i korraldamiseks kaalutakse kõiki variante. Küll võib ametlike korraldajariikide seast üsna pea välja langeda Armeeniaga konfliktis olev Aserbaidžaan.

Praeguse kava järgi peaks Venemaal toimuma kolm alagrupimängu ja üks veerandfinaal, kõik Peterburi Krestovski staadionil. EM-i poolfinaalid ja finaal on ette nähtud Londoni Wembley staadionile.