Ilusa hooaja teinud 17-aastane krossisõitja liitub Belgia tiimiga

125-kuubikuliste tsiklite konkurentsis võidetud Euroopa meistrivõistluste pronksmedali koju toonud Meico Vettik teenis punkte kõigil üheksal etapil. Paidest pärist 17-aastane Vettik tegi stabiilse hooaja ning võitis medali võistlusklassis, kus punkte noppis 57 noort krossisõitjat.

"Pronksmedal on kõva saavutus, eelmine aasta ma seda teha ei suutnud, aga see aasta suutsin. Ma arvan, et nüüd on tõusu näha ja järgmine aasta proovime sellega kaasa minna," rääkis Vettik ERR-ile.

Eelkõige meeldib noorele paidelasele sõita liivaradadel. Kirkamate tulemuste püüdmiseks tahab ta parandada stardioskust. "Tundsin tsikli peal ennast see aasta päris hästi. Stardid olid natuke kehvad, oleks saanud ennast parandada, aga füüsiline oli hea ja tuli hästi välja," kommenteeris Vettik.

Hooaja jooksul EM-sarjas ka kaks sõiduvõitu teeninud Vettik tegi viimased stardid Lommeli rajal Team TBS Conversions-KTM-i ridades. "Kaks viimast etappi sõitsime Belgia tiimi all. Nad on lihtsalt head sõbrad ja mõtlesime, et miks mitte nende tiimi all teha ja neile punkte tuua," selgitas noor eestlane.

Koostöö mõlemale osapoolele sobis, sest Vettik sai viimasel etapil mõlemas sõidus teise koha ja Belgia tiim otsustas seni peamiselt isa toel võistelnud Eesti krossisõitja võtta uueks hooajaks oma tiiva alla.

"Natukene saan isegi palka, stardirahad ja muu makstakse ka kinni. Seal on mehaanikud kogu aeg olemas ja endal on lihtsalt vaja teha füüsilist, käia jooksmas, ratast sõitmas. Kuna me oleme siiaamaani koos isaga teinud, siis kindlasti on see meile kahele kergem."

KTM-i tsikliga sõitev talendikas Vettik pühendub nüüd profikarjäärile. Järgmisel aastal hakkab ta EM-sarjas kihutama meestega 250-kuubikuliste tsiklite konkurentsis, kus tänavu tegi kaasa pooled sõidud ja oli hooaja kokkuvõttes 12.

"Kuna Belgia on praegu kinni, siis peab Eestis trenni tegema. Kui Belgia lahti tuleb, siis läheme kindlasti sinna, sest seal on häid radasid ja saame tiimiga trenni teha. See oleks kindlasti parem," tõdes Vettik.