31-aastane austraallane võitis karjääri esimese ATP trofee

Nur-Sultani ATP 250 kategooria turniiri võitis Austraalia teine reket John Millman (ATP 38.), kellele oli see karjääri esimeseks ATP tiitliks.

31-aastane Millman, kes alustas eelmist nädalat maailma 44. reketina, alistas esmakordselt kavas olnud Kasahstani turniiri finaalis kolmanda asetusega prantslase Adrian Mannarino 7:5, 6:1. Avasetis päästis austraallane viis murdepalli.

Nur-Sultanis oli Tommy Paulil tema vastu veerandfinaalis kasutada kaks matšpalli, poolfinaalis kaotas Millman Frances Tiafoe vastu avaseti. Enne pühapäeva oli Millman mänginud kahes finaalis ning kaotanud mõlemad, 2018. aasta aprillis Budapestis Marco Cecchinatole ning mullu oktoobris Tokyos Novak Djokovicile.

Slämmiturniiridel on Millmani seniseks parimaks tulemuseks tunamulluse US Openi veerandfinaal, nii Wimbledonis kui Melbourne'is on ta kahel korral jõudnud kolmandasse ringi.