Mati Alaver aitas Soomes Eesti suusatajaid, alaliit keelas koostöö

Eesti Suusaliit sai esmaspäeval Soome Suusaliidu kaudu teada, et kohtulikult karistatud Mati Alaver aitab Soomes korraldada Eesti sportlastele laagrisse minekut ning seejärel osalemist Ruka MK-etapil.

Eesti Suusaliidu pöördumine täies mahus:

Eesti Suusaliit juhib treenerite, sportlaste, toetajate ja lapsevanemate tähelepanu, et igasugune koostöö dopingu tarvitamisele kallutamise eest kriminaalkorras karistatud Mati Alaveriga on keelatud, sest see võib rikkuda ametlikult sportlase karjääri.

Suusaliidu juhatus sai täna [esmaspäeval - toim] Soome Suusaliidult kinnitatud info, et Mati Alaver aitab korraldada 4.-25. novembrini Soomes Olosel seitsmele Eesti Suusaliidu liikmesklubi sportlasele laagrisse minekut ja seejärel osalemise 25.-30. novembril toimuval Ruka MK-etapil.

Sportlasi esindab Soomes Aivar Rehemaa oma klubi AR Pro Team kaudu, mis ei ole Eesti Suusaliidu liige. Sportlastena on kaasas Marko Kilp, Karl Sebastjan Dremljuga, Johanna Udras, Steve Vahi, Kaarel Kasper Kõrge, Martin Himma ja Margaret Peterson.

Suusaliit on teavitanud kõiki ülalnimetatud sportlasi võimalike tagajärgede eest koostöö tegemisel Mati Alaveriga. Suusaliit ei tolereeri mitte ühelgi moel dopingu kasutamist ja/või selle kasutamisele kaasaaitamist.

Suusaliidu juhatus tuletab veelkord kõigile suusatajatele, treeneritele, klubide juhtidele ja lapsevanematele meelde, et dopingu kasutamise või tarvitamisele kallutamises süüdi mõistetud isikutega koostöö rikub ära sportlase karjääri, sest süüdimõistmise korral ähvardab neid kuni kaheaastane võistluskeeld.

Mati Alaverile on määratud: