Snuukritiitlit kaitsnud Petrov finaalist: see võis olla mu parim mäng Eestis

"Kogu turniir läks suhteliselt keskmiselt, enne poolfinaali ei näidanud ma üldse head mängu," rääkis Petrov intervjuus Vikerraadiole. "Poolfinaalis pidin mängima Eesti ühe parima piljardimängija Mark Mägiga ja tema vastu hakkasin juba palju paremini mängima. Finaalis Denis Grabe, Eesti tõenäoliselt läbi aegade parima piljardimängija, vastu näitasin võib-olla oma parimat mängu."

"Seeriate esitamine oli tipptasemel ja see aitaski mul võita. Nõrgemaks osaks olid pikad löögid, päris palju läks mööda ja seepärast tõenäoliselt kaotasin finaalis kolm freimi. Finaalimänguga olen päris rahul," tõdes Petrov.

"Tegelikult oli see võib-olla minu kõige raskem EMV üldse, olen turniiril mänginud juba 11 korral ja võitnud kaheksa viimast. Kõik vastased olid tegelikult tipptasemel: juba veerandfinaalis sain [vastaseks] neljakordse finalisti ja poolfinaalis ning finaalis olid Eesti piljarditipud. Eesti tasemel oli see võib-olla mu parim mäng."

Nüüd saab Petrov osaleda kevadel toimuvatel Euroopa amatööride meistrivõistlustel, kus ta saavutas kolm aastat tagasi teise koha.

"EM-pääsme tagasin juba Eesti meistriliiga esikohaga," selgitas Petrov. "Peamine motivatsioon on minna ja loota, et suudan sama või veel paremat taset näidata. Praegu on küll küsimus, kas see üldse toimub, aga seda on raske hinnata, sest iga kuuga olukord muutub. EM peaks arvatavasti toimuma kas märtsis või aprillis."