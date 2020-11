Kristal: Flora on hea meeskond, aga Kaljule punkti eest au ja kiitus

"Kolme punkti ei saanud, selle järgi läksime," lausus Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile. "Selles suhtes ka õigus, et ühe punkti võrra oleme [meistritiitlile] lähemal, mis tagantjärele vaadates võib olla tähtis punkt."

Henn sõnas, et konkreetset tulemuse eesmärki ta meeskonnale ei pannud. "See sõltub tihtipeale sellest, kui hästi sa mängid. Keskendusime oma mängu kvaliteedile, plaanile ja proovisime seda nii hästi täita kui võimalik."

Kalju peatreener Marko Kristal tunnistas, et taheti kolme, aga saadi üks punkt. "Flora on hea meeskond heas konditsioonis. Aga [Kalju] meeskond tegi täna kõva töö ja punkti eest au ja kiitus neile."

Kristali sõnul ta viiki hoidma ei läinud. "Teadsime, et meil on vaja kolme punkti. Võib-olla lõpus, kui oli näha, et ründessse ei ole nii palju jõudu tuua, siis võib-olla küll, aga muidu oli meeskond häälestatud selleks, et tulla ja võtta kolm punkti."

Mängu parimaks valiti Kalju puurilukk Marko Meerits, kelle selja taha palle ei löödud. "Väravavahil on hea päev, aga loomulikult lootsime täna võitu, kahjuks ei tulnud. Võimalusi oli," ütles ta. "Ma arvan, et oli huvitav mäng isegi 0:0-ga."

Meeskond heitleb praegu liigatabelis kolmanda koha nimel Tallinna FCI Levadiaga. Meeritsa sõnul tiim lisapinget ei tunne. "Mängime pingevabalt, tulebki võtta mäng korraga. Veel on minna ja eks hooaja lõpus näeme, kus oleme."