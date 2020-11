TÄNA OTSE | Kindlalt meistritiitli kursil sammuv Flora võõrustab Kaljut

FC Flora võiduseeria Premium liigas pikenes pärast kolmapäeva juba 13-mänguliseks ning tiitlikursil liikumiseks loodetakse seeriat pikendada ka Nõmme Kalju vastu, kes sel hooajal juba kahel korral skooriga 2:1 alistada on õnnestunud.

Nõmme Kalju seevastu jahib punktilisa, et hoida selja taga FCI Levadia, kellega hetkel 3.-4. kohta jagatakse. Kaljul on sealjuures Levadiaga võrreldes üks mäng enam peetud. Teisel kohal paiknevast Paidest jääb Kalju omakorda maha seitsme silmaga.

Flora abitreener Joel Indermitte: "Järjekordne suur mäng, suure vastasega. Eelmine mäng andis hea emotsiooni tulemuse mõttes ning nüüd on vaja edasi pingutada. Kaljuga tuleb kindlasti võitluslik mäng ja kõva andmine, kus tahame kolm punkti jätta Flora koju!"

Nõmme kalju mängija Mikk Reintam: "Mängud Floraga ei ole meille see aasta punkte toonud ning läheme seda heastama nüüd. Meeskondlik ja distsiplineeritud esitus on meie puhul edu aluseks!"