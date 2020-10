Ksenija Balta: tuleb rohkem hüpata ja tehnikaga vaeva näha

Naiste kaugushüpet valitseb 26-aastane Saksamaa tipp Malaika Mihambo, kes ületas tänavu ainsana seitsme meetri piiri. Mullu maailmameistriks tulles oma rekordi lausa 7.30 peale viinud Mihambo on järgmise suve Tokyo mängude suursoosik ja tema areng tekitab Ksenija Balta sõnul alal suurimat elevust.

"On kindlasti väga huvitav, mis hakkab tegema Malaika Mihambo, sest peale MM-i on ta ikkagi teinud elus väga suure muudatuse, vahetas treenerit ja läks Carl Lewise alla," sõnas Balta ERR-ile. "See on väga põnev, kui koos on kaks sellist väga head, endine ja praegune sportlane, kes on näidanud uskumatuid tulemusi. Mis sealt saama hakkab?"

Nii tänavu kui ka mullu jäi Ksenija Balta välishooaja laeks kauguses 6.53. Kui tänavu oli ta sellega maailma edetabelis hooaja lõpuks 34., siis mullu 72. Ala keskmine tase jäi pandeemiast räsitud hooajal eelmisest selgelt tagasihoidlikumaks. Näiteks mullu ületas 6.80-ne piiri 22 naist, aga tänavu vaid kuus ja tipud näitasid üksikuid sähvatusi.

"Kui vaadata, kuidas hüpati, siis peaaegu, et viis katset võisid olla Eesti tasemel kaugushüpe ja siis pärast üks hüpe nagu kuskilt täiesti teiselt planeedilt," kommenteeris Balta. "Selliseid asju oli see hooaeg tüdrukutel küll ja küll."

Tokyo olümpianorm on 6.82 ja sellelähedast hüpet näitas pühapäeval 34-aastaseks saav Balta viimati kolm hooaega tagasi. Mis treeningutel lisaks peab tegema, et sinna 6.80 ja rohkem hüppama hakata?

"Ma arvan seda, et tuleks rohkem kaugust hüpata," vastas Balta. "Ja rohkem võib-olla siis tehniliselt ennast lihvida, sest kuidas ka ei oleks, siis viimastel aastatel on kogu aeg olnud see, et ma pole asjadele tehniliselt pihta saanud. See näitab seda, et tuleb tehniliselt rohkem vaeva näha ja ma arvan, et ainuke võimalus selleks on, kui rohkem hakkan kaugust hüppama."

2009. aasta Euroopa sisemeister paneb kõik kaardid järgmisele suve peale ja ütleb, et kui tervis korras, vorm hea ja tehnika klapib, siis peaks Tokyo norm tulema ühe-kahe võistlusega. Maailmas jätkuvalt möllava koroonaviiruse tõttu Balta välislaagritesse nüüd talvel ei lähe.

"Ma selle peale väga ei keskenduks. Pigem ma keskenduks stabiilsele olemisele, et asjad sujuksid pigem siin Eestis, kui hakata mõtlema välislaagri peale ja kõige selle peale, mis võib iga hetk muutuda, olles seal välislaagris."

Seetõttu pole prioriteediks ka märtsis Poolas ja Hiinas toimuvad sisehooaja tiitlivõistlused.