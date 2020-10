Soomlaste otsus muudab Pika ja Purje klubi tiitlišansid teoreetilisteks

Soome jalgpalliliit otsustas, et Veikkausliiga hooaeg lõppeb 22 vooru järel ja tabelit ei poolitata. Ats Purje ja Artur Pika tööandja Kuopio Palloseura jaoks tähendab see, et võimalus võita teine järjestikune meistritiitel on pelgalt teoreetiline.