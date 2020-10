Djokovic üllatuskaotusest: vastane oli lihtsalt parem kõikides elementides

"Lorenzo oli minust parem kõikides elementides. Ta lihtsalt lülitas mu konkurentsist. Ma mängisin väga halvalt, aga samas oli tema ka igati tasemel. Ta oli kindlasti seda võitu väärt," ütles Djokovic mängu järel. "Ma aktsepteerin oma kaotust ning liigun uute väljakutsete poole."

Vaatamata veerandfinaalis kaotamisele oli serblane juba kindlustanud aasta lõpetamise maailma esireketina. Djokovic lõpetab hooaja ATP finaalturniiril, mille ta on viiel korral võitnud. "Ma ootan seda põnevusega. Ma annan oma parima, et seal võita," jätkas maailma esireket. "Kuna ainult kaheksa maailma paremat pääseb sinna peale, siis see on kindlasti suurte slämmide järel tugevaim turniir. Absoluutselt kõik mängud on väga tugevate mängijate vastu. Kindlasti saab see turniir olema pealtvaatajateta teistsugune, aga ma tahan aasta tugevalt lõpetada."

ATP finaalturniir mängitakse Suurbritannias Londonis 15. – 22. novembrini.