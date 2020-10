Belgias mängiv Eesti võrkpallur on sunnitud koju naasma

Belgia kõrgliiga üheksa klubi said valida, kas jätavad hooaja pooleli ja kogunevad uuesti jaanuaris või mängivad edasi suletud uste taga, juhul kui naiskonnas nakatujaid pole. 22-aastase Pajula koduklubi kuulus nende viie naiskonna hulka, kes otsustasid, et jätavad hooaja katki, vahendab Võrkpall24.ee.

"Belgias on lood päris kehvad," tõdeb Pajula, kes lendab Tallinna homme. "Belgias ulatub päevane nakatunute arv kümnetesse tuhandetesse ja haiglad on ülekoormatud. Nüüd on neil plaanis enamik asutusi riigis kinni panna ja jätta lahti vaid toidupoed, apteegid ja vist ka koolid."

22-aastane Pajula jõudis uue koduklubi särgis pidada vaid ühe ametliku mängu, kus Saturnus kaotas oktoobri esimeses pooles 2:3 Charleroi'le.

