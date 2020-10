Naiste jalgpalli meistriliigas ootab ees tabelinaabrite heitlus

Vooru keskne kohtumine ootab kell 13 ees Saku kunstmuruväljakul, kus on vastamisi tabelinaabrid Saku Sporting ja Tallinna Kalev. Enne laupäevast mängu lahutab naiskondi neli punkti. Sporting hoiab 35 punktiga tabelis teist kohta, Kalev on kolmandal tabelireal 31 punktiga. Omavahelistes liigamängudes on oma paremuse seni maksma pannud Sporting, kui kirja on saadud 3:0, 3:1 ja 1:0 võidud.

Sportingu poolkaitsja Grete Daut: "Meid ootavad ees kolm olulist ja ülirasket mängu. Sel laupäeval on esimene mäng kolmest Kaleviga, kellega on punktide eest võitlused alati tulihingelised olnud. Oleme valmis viimase mänguni endast 100% andma ning tahame hooaega lõpetada oma eesmärkide, mitte vastase omadega."

Kalevi väravavahtide treener Mattias Traublum: "Saku vastu mängud on alati olnud lahingud ning midagi lihtsamat ei ole ka seekord oodata. Tuleb näidata iseloomu ja sisu, et soovitud tulemus saada."

Mängija Marie Heleen Lisette Kikkas: "Kui laupäeval teeme tööd, näeme vaeva, siis tuleb ka võit."

Kell 13.00 antakse avavile ka Hiiu staadionil, kui Nõmme Kalju võõrustab Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskonda. Kohad tabeli alumises pooles on juba jagatud, kui Kalju lõpetab hooaja kaheksanda kohaga ja langeb järgmiseks hooajaks Meistriliigast. Ühendnaiskonna saagiks jääb kuues koht. Omavahelistest mängudest on 7:0, 4:0 ja 5:2 võitudega väljunud ühendnaiskond.

Kalju peatreener Getulio Fredo: "Tüdrukud on võidunäljased ja tahavad viimased mängud võita. Usun, et tüdrukud annavad väljakul 200% ja jätame kolm punkti Hiiule."

Mängija Marta Liisa Staalfeldt: "Vaatamata tabeliseisule lähme laupäeval platsile võitma. Kaljukindlalt kolme punkti järele!"

Ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev: "Kuna viimased mängud enam tabeliseisus midagi ei otsusta, siis on meil hea võimalus katsetada platsil uusi asju mida oleme harjutanud."

Mängija Anna-Liisa Joandi: "Tahame võita ja läheme mängu nautima, kuid kerge see olema ei saa. Karikamängu võidust saadud emotsioonid on ekstramotivatsiooniks ja läheme näljaselt platsile."

Sepa jalgpallikeskuses saab näha Lõuna-Eesti derbit, kui vastamisi on Tartu Tammeka ja Põlva Lootos. Kohtumine algab kell 16.00. Omavahel on seni liigas peetud kolm kohtumist, kui Lootos on kirja saanud kaks võitu ning üks mäng lõppes viigiliselt. Põlva naiskond on 18 vooruga kogunud 29 punkti ja nende lõplikuks kohaks on viies. Tammekal on kirjas 11 punkti ning nemad lõpetavad seitsmendal positsioonil, kui oma kohta Meistriliigas tuleb hakata kaitsma üleminekumängudel.

Tammeka peatreener Sirje Roops: "Kuna selleks hooajaks on meie saatus teada, siis kasutame igat järele jäänud mängu oma mänguplaani lihvimiseks, et kindlustada ka järgmiseks aastaks koht meistriliigas."

Mängija Kirke Tšikanov: "Eelmise omavahelise mänguga ei saa rahule jääda, läheme vigu parandama ja anname endast maksimumi ning eesmärgiks on võtta Sepa staadionil kolm punkti!"

Lootose peatreener Kaido Kukli: "Neljas mäng naabriga. Kohad on jaotatud, aga ootaks head mängu."

Mängija Indra Liz Nemvalts: "Tammeka tahab saada kodustaadionil kolme punkti, aga meie lähme neile enesekindlalt vastu ja teeme selle neile raskeks."

Tallinna FC Flora ja Pärnu JK Vaprus pidasid oma kohtumise 13. oktoobril, kui Flora väljus vastasseisust 9:0 võiduga.