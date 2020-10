Mikk Jurkatamm kinnitas: karjäär jätkub USA üliõpilasliigas

Nädala alguses tuli läbi Eurohopes portaali Twitteri konto avalikuks info, et tänavu Eesti korvpallikoondises debüteerinud tagamees Mikk Jurkatamm siirdub USA üliõpilasliigasse Western Kentucky kolledžisse.

20-aastane ja 195 cm pikkune pikalt Itaalias pallinud noormees kinnitas Korvpall24.ee portaalile info õigsust ning rääkis veidi ülemineku tagamaadest.

"See info vastab tõele küll, aga pean minekut veel veidi ootama. Hetkel on asi USA viisa taga kinni. Kõik oleneb, kui kiiresti see mulle väljastatakse," selgitas mullu Itaalia esiliigas Ravenna Basketis viskava tagamehe rollis pallinud Jurkatamm.

"Kuna esimesed mängud pidid olema 25. novembril, siis oleks hea kui nädal või kaks enne seda pääseks kohale," ütles mängumees.

Hooaja alguses ka Eesti esindusklubi BC Kalev/Cramoga trenni teinud Jurkatamm on Itaalias mänginud 15-aastasest alates, kuid nüüd teeb täieliku kannapöörde.

Loe edasi Korvpall24.ee portaalist.