Ruka MK-etapid said rohelise tule

Töörühm, mille ülesandeks oli määrata ürituste läbiviimise turvalisus, pidades silmas hetkest koroonaviiruse levikut, leidis, et hetkseis Soomes on hea ning MK-etappide korraldamine võimalik. Ehkki pole välistatud, et olukord võib kuu ajaga muutuda ning üritus lumepuuduse või suurenenud terviseriskide tõttu endiselt ära jääda, on kahe MK-sarja start hetkel planeeritud novembri viimasele nädalavahetusele.

Murdmaasuusatamise MK-sarja ja kahevõistluse MK-sarja avaetapid Rukal leiavad aset 27.-29. novembril, seejärel võisteldakse detsembri alguses Norras Lillehammeris.