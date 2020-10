Jalgpalli rahvaliiga tõi väljakutele 1870 huvilist

"Tunnustame kõiki osalejaid, sest teame, et tänavune aasta oli seonduvalt koroonapandeemiaga keeruline," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allas. "Oleme väga rõõmsad, et jõudsime Coolbet rahvaliiga suurima mänguga A. Le Coq Arenale ning ühel päeval oli arvukalt finaale, mis pakkusid inimestele palju emotsioone. Ligi 2000 osalejat näitab, et rahvaliiga on üle Eesti jätkuvalt populaarne ning loodame, et võistkonnad on tagasi väljakul juba uue hooaja rahvaliigas või meistrivõistlustel."

Laupäeval mängiti Tallinnas ja Viimsis kokku kolm finaali. A. Le Coq Arenal toimunud Coolbet rahvaliiga finaalis alistas JK Pärnu Sadam pärast väravateta lõppenud normaalaega penaltiseerias Team Helmi. Kotka staadionil peetud B-tasandi finaalis oli FC Puhkus Mehhikos tulemusega 4:1 üle FC Mulgist. Naiste rahvaliigas kaitses tiitlit Viimsi MRJK, kui JK Vändra Vapruse naiskond mängiti üle 2:0. Noorte rahvaliiga võitjaks tuli JK Pärnu Poseidon, kes oli 12. oktoobril toimunud finaalis 4:3 parem Saue JK-st.

Enim osalejaid tõi tänavu väljakule B-tasand, kui 41 võistkonna ridades käis platsil 862 mängijat. Aste kõrgemal olid vastavateks numbriteks 29 ja 625. Naiste rahvaliigas käis platsil 305 huvilist 17 naiskonna ridades. Noorte rahvaliigas oli seitsmes võistkonnas kokku 78 mängijat.

Arvukatele huvilistele lisanduvad populaarse saalijalgpalli rahvaliiga osalejad. Koroonapandeemiast tulenevalt lükkusid 2019/20 hooaja finaalmängud sügisesse, kui möödunud nädalavahetusel võitis naiste saalijalgpalli rahvaliiga FC Pae ERR, kes alistas finaalis 2:0 FC RaDina. Meeste saalijalgpalli rahvaliiga hooajale tõmmatakse joon alla pühapäeval, kui FK Odratakkel – JK Pärnu Sadam kohtuvad kell 16.00 Sparta Spordiklubis. Meeste rahvaliiga uus hooaeg alustab sel sügisel 43 meeskonnaga ning naiste rahvaliigasse on registreeritud üheksa naiskonda.

Eesti Jalgpalli Liit aastal lõi 2010. aastal rahvaliiga. Aastal 2012 lisandus eraldi naiste rahvaliiga ning 2014. aastast jagunes rahvaliiga A- ja B-tasandiks. 2016. aastast liitus rahvajalgpalli liigade perega noorte rahvaliiga. 2013. aasta sügisel alustas esmakordselt saalijalgpalli rahvaliiga ning naiste saalijalgpalli rahvaliiga sai esimese meistri hooajal 2018/19.