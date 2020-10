Premium liigas saab näha liidrite lahingut

Tabelisse vaadates võib õhtuse vastasseisu tituleerida liidrite lahinguks. Nimelt hoiab FC Flora esikohta 23 mängust kogutud 64 punktiga ning nende lähim jälitaja on hetkel just Paide Linnameeskond, kel on 24 mängu järel tabelis kirjas 54 silma.

Senise hooaja kaks omavahelist kohtumist on mõlemal puhul lõppenud Flora võiduga. Juuni alguses teenisid Jürgen Henni juhendatavad Paide koduväljakult 3:1 võidu ning kuu aega hiljem alistati Vjatšeslav Zahovaiko hoolealused sama skooriga ka A. Le Coq Arenal.

mängule lisab vürtsi ka asjaolu, et nii Floral kui Paidel on hetkel käsil pikk võiduseeria. Nimelt on tabeliliider Floral õnnestunud võita 12 järjestikust liigamängu, samal ajal, kui Paide pole punkte loovutanud 11. järjestikuses liigamatšis. Vähemalt üks neist seeriatest õhtul aga lõpeb - kelle oma täpsemalt, saabki selgeks juba kell 19.00 algavas matšis.