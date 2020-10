Eesti saab läbi aegade kolmanda naisprofiratturi maanteel

Hispaania profiklubi võttis augustis naiste grupisõidus Eesti meistriks kroonitud Aidi Gerde Tuisuga ise ühendust. Esimene kogunemine uue võistkonnaga toimub 15. jaanuaril ja esimesed võistlused algavad veebruaris.

Tiim ei oota eestlannalt kohe tulemust, sest mõistab, et siiani juunioride seltskonnas sõitnud neiu alles astub täiskasvanute vanuseklassi. "Tahaks ikka ennast heast küljest näidata, et ei jääks niiöelda häbisse," sõnas Tuisk ERR-ile. "Kõige rohkem ootan ühepäevasõite, et ennast seal kõige rohkem tõestada."

Profimaailmas läbilöömise kõrval õpib Aidi Gerde Tuisk Kuusalu Keskkooli 12. klassis. "Praegu käin veel ilusasti regulaarselt koolis, aga jaanuarist lähen distantsõppele. Kool tuli nii palju vastu ja võimaldas seda. See on oluline, sest muidu ei oleks saanud seda otsust vastu võtta."

Aidi Gerde Tuisk hakkab koos tiimikaaslastega elama Leoni linnas. Eestlanna võistluskalendrisse kuuluvad eelkõige Hispaania, Belgia, Prantsusmaa ja Itaalia võidusõidud.