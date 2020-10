FIFA president nakatus koroonaviirusesse

Rahvusvahelise jalgpalliliidu presidendil Gianni Infantinol on diagnoositud koroonaviirus ja šveitslane viibib vähemalt kümme päeva karantiinis. FIFA teatel on 50-aastasel tippjuhul kerged haigussümptomid.

"Kõiki inimesi, kes on olnud viimastel päevadel FIFA presidendiga kontaktis, on informeeritud ja neil on palutud astuda vastavad sammud," teatas rahvusvaheline jalgpalliliit. "FIFA soovib president Infantinole siiralt kiiret paranemist."