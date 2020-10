Eesti judoka kaotas maailmameistrile vaid ebakorrektse nüansi tõttu

Nii Kristjan Tõniste, Klen-Kristofer Kaljulaid, Mattias Kuusik kui ka treener Andres Põhjala pole praeguse seisuga koroonaviirust külge saanud. Testid on andnud vaid negatiivseid vastuseid.

Profisportlased harjuvad ebamugavustega – Ungari reisiga seoses pidid eestlased andma kokku viis proovi, kuues seisab veel ees.

Budapesti turniirist osa võtta oli oluline, sest praeguse seisuga ei tea keegi liiga täpselt, millised võistlused Tokyo olümpiapiletite heitluses lõpuks kaalukeeleks saavad. Meie edukaim Budapestis, Mattias Kuusik, hindas Grand Slami taset.

"Vähemalt enda kehakaal, kuni 90 kg - see oli väga-väga kõva tasemega. Maailma edetabeli top kaheksast olid kohal kuus venda. Kaaluti see tase kõikus, aga meestest oli maailma esikaheksatest päris palju vendasid kohal. Tugevatest ei olnud Jaapani koondist. Aga üleüldiselt oli tase väga-väga kõva," lausus Kuusik Vikerraadiole. Viimasel minutil tuli kõrvaltvaatajaks jääda ka itaallastel, sest juba Budapestis osutus nelja nende koondise liikme koroonatest positiivseks.

Kui Tõniste kaotas Budapestis avaringis ja Kaljulaid teises ringis, siis Kuusik jäi kaalukategoorias kuni 90 kilogrammi pidama kolmandasse ringi. Seal kaotas ta lisaajal selle kehakaalu valitsevale maailmameistrile, hollandlasele Noel van't Endile.

Avaringis ungarlase Mate Iklodi alistanud Kuusik pidas maailmameistri van't Endiga võrdse heitluse, aga otsustavaks sai lisaajal eestlasele antud kolmas hoiatus.

"See oli minu jaoks väga-väga valus kaotus. Esimesed kaks minutit oli rabe. Siis sain matši päris hästi sisse. Esimese kahe minutiga sain küll kaks karistust, aga enne normaalaja lõppu sai ka tema ühe passiivsuse karistuse. Matš läks lisaajale, kus mul oli kaks ja temal üks karistus," kirjeldas Kuusik.

"Tundsin, et mida sekund edasi, seda närvilisemaks tema muutub ja sain paremini matši sisse. Kolmas karistus, mis andis mulle kaotuse - see on õhuke piiri peal jää. Minu kolmas karistus tuli sellest, kui oli paus, peab kimono panema vöö vahele tagasi. Mul juhtus see, et ma ise ei teinud seda liigutust. Selle eest anti kolmas karistus. Reeglite järgi on see karistus ja väga valus, et just sellise koha pealt ära anti."

Esimeses matšis palju ilu ei olnud, aga võit noore vastase vastu tuli. "Peame arvestama seda, et kuna suvel saime paar rahvusvahelist laagrit, siis lähiriikide laagrid on nii nagu nad on - parem kui kodus, aga mitte maailmatase. Ma ei teadnud absoluutselt, mis seisus olen," põhjendas Kuusik.

"Esimene matš peegeldab seda. Oli minu kontrolli all, kuna tegemist oli noore ungarlasega ja kogemuste vahe oli päris suur. Ühe veidike kehva rünnaku, mis tegin, tema hakkas heitesuunda muutma, tundsin selle ära ja vahetasin kaasa ja sain ipponi. Aga midagi väga vaatemängulist seal ei olnud."

Enne koroonapausi oli Kuusikul probleeme viga saanud käega. Nüüd on asi parem. "Paar võistlust enne koroonapausi sain teha Eesti meistrivõistlused, ühe madalama astme MK ja käsi oli kogu aeg teibitud, siis maadlesin esimese võistluse, kus isegi küünarnukk ei olnud teibitud. See oli minu jaoks väga positiivne."

Koroona on põhjustanud rahvusvahelises alaliidus segadusi ka reitingutes. "Mul on tunne, et nad ise ka päris täpselt maailma reitingut ei tea. Pärast võistlust tuli kaks maailma reitingut. Kõigepealt võeti mingid punktid maha, mis olid üle aasta mööda läinud. Siis õhtul muudeti ära, et ärme ikka neid maha võta. Aga olümpiareiting, nii palju kui mina olen aru saanud - kõik võistlused, mis toimuma peaksid veel, on saja protsendi punktid ja lisanduvad olümpiareitingusse."

2020. aasta viimane suur võistlus peaks Eesti koondise jaoks olema EM, mis toimub kalendri järgi 19.-21. novembrini Prahas. Teadagi on aga viiruslik olukord Tšehhis keeruline ja seega ei saa Euroopa meistrivõistluste osas midagi lõplikku öelda. Eesti koondis valmistub igatahes parimas usus ja tõsiselt.