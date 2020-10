Pruus MM-i 11. koha järel: rohkemat poleks suutnud välja pigistada

Maailmameistriks krooniti Colombia rattur Hector Leonardo Paez Leon, kes jõudis finišisse ajaga 4:19.50. Teise koha pälvis Portugali sportlane Tiago Ferreira (4:22.10) ja kolmanda tšehh Martin Stosek (4:22.25).

"Sõit algas kenasti, esimese tõusuni olin grupis sees, esimesel ringil oli umbes 25 meest eest ära. Teisel ringil jäi vahe peagrupiga sisse, aga õnneks sain järgi. Enne teise ringi joogipunkti jäin grupist taas maha, jälitasin neid ca 3 km ja sain taas grupi kätte. Selle aja peale oli ette jäänud ca 12 meest," kirjeldas Pruus Eesti Jalgratturite Liidu pressiteate vahendusel.

"Tehnilisel laskumisel viskas mul keti maha, mistõttu jäin üksinda teistest maha. Selle aja peale, kui keti lõpuks tagasi peale sain, jõudsid mitmed mehed tagant minust mööda. Järgmise tõusu peal nägin veel esimest gruppi, aga nende tempo oli päris hull ja neid püüda väga keeruline. Jäin taha mingite teiste ratturitega sõitma, vahe kolmandele ringile minnes oli ca 30 sek, esimeste tempo oli endiselt väga tugev."

Kolmandale ringile minnes oli Pruusi enesetunne päris hea ja ta leidis taas oma rütmi, püüdes kinni mitu meest, kellest üks tuli ka temaga kaasa. "Jalad olid selleks ajaks juba küll krambieelsed, aga üritasin ikka tempot hoida ja tänu sellele saime veel ühe ratturi eest kätte, kolmanda ringi keskel olime neljakesi," jätkas Pruus.

"Jõudu õnneks veel oli, Austria rattur aitas ka tööd teha, aga keegi meie grupist maha ei jäänud ning sellesama neljase grupiga sõitsime lõpuni ja tegime koostööd. Viimasel 12 kilomeetril tulid uuesti krambid, aga suutsin üle olla. Meie nelja vahel tuli üheksa koha peale finiš teha. Minu jalad olid selleks ajaks juba liiga tümad, jäin oma neljasest grupist kolmandaks ehk lõpetasin kokkuvõttes 11. kohal."

Raja raskust arvestades hindas Pruus oma enesetunnet sõidu jooksul päris rahuldavaks. "Rohkemat ei oleks täna kuidagi suutud välja pigistada. Kui keegi eest grupist oleks ebaõnnestunud, siis ehk oleksin suutnud püüda kohti alates kuuendast, aga kindlasti mitte esikolmes."

"Ilm oli sõidu alguses väga palav, mistõttu tõmbas lõõrid kinni, hingamine oli pisut raskendatud ja pea oli paks, aga õnneks läks sõidu jooksul jahedamaks ja rajal oli kolm veevõtutsooni enda värskendamiseks. Täiesti rahule ma sõiduga ei jäänud, aga samas oli see minu karjääri parim tulemus MM-il. Nüüd on aeg sellest hooajast taastuda."

Naiste klassis sai maailmameistri vikerkaare värvides särgi selga šveitslanna Ramona Forchini (3:42.18). Hõbeda sai kaela poolatar Maja Wloszczowska (3:42.19) ja pronksi võitja kaasmaalanna Ariane Luthi (3:43.40). Uibokand jõudis finišisse ajaga 4:06.55, mis andis 15. koha.

"Minule oli MM teine start välismaal, aga möödunud nädalavahetusel jäi ekstreemsetes oludes minu sõit päris lühikeseks ehk nii pikka ja rasket võistlust polnud mul see aasta olnudki," lausus Uibokand.

"Türgile omaselt oli MM-i rada väga mägine ja raske. Stardist minnes püüdsin ennast siledamal maal pundis hoida ja see õnnestus. Esimese tõusu poole peal andsin juba kohti ära, sest rinnus hakkas valus. Ilmselt oli see kuumusest ja tõenäoliselt panin alguses tõusu liiga kõvasti, et esimestega sammu pidada, aga keha polnud selleks valmis."

Uibokand sõitis edasi pigem oma sõitu. "Kui 10 km oli lõpuni jäänud, siis sain endale ühe tšehhitari sabale, kellega tegime koostööd. Koos saime kätte ühe Vene koondise naise, kes meist peagi maha jäi ja mõni kilomeeter hiljem saime kätte veel ühe tšehhitari."

"Finišisse tulingi nende kahe tšehhitariga. Kuna mul olid juba väga korralikud krambid, siis ei kujutanud ette, et mis võimalused mul finišis nende vastu on. Sellest hoolimata läksin endast parimat andma ja lõpetasin kahe tšehhitari vahel. Tulemusega jäin rahule, aga arenguruumi on veel."