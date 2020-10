Norralased on eesoleva suusahooaja eel mures

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) on paika pannud täiemahulise kalendri, mis tähendab kõvasti reisimist. Mitmed suusatajad kahtlevad säärase teguviisi otstarbekuses.

"Nad panevad meid, sportlasi ja taustajõude, praeguse kalendri juures väga suure riski alla," lausus olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister Maiken Caspersen Falla väljaandele VG.

"Me reisime läbi paljude kohtade ja lennujaamade, kus on kõrge nakatumisrisk. Talve jooksul külastame haavatava immuunsüsteemiga üsna paljusid lennujaamasid. See on minu suurim mure."

Pärast võistlusi lähevad aga sportlased oma perede juurde ja see kasvatab kõvasti võimalusi, et nad nakatavad enda kõrval ka teisi. Samuti on küsimuse all, mis võib saada järgmise aasta Oberstdorfi maailmameistrivõistlustest.

"Mis juhtub, kui keegi tiimist nakatub ega saa võistelda?" jätkas kolm korda sprindiarvestuse MK-karika võitnud Falla. "Ütleme, et mõned suuremad koondised nagu Norra ja Rootsi jäävad kõrvale. Võib-olla ei jätku suusatajaid ega määrdemehi, sest kõik on karantiinis."

Kõigesti hoolimata kavatseb Falla siiski hooaja kaasa teha. "Ma olen rahul, et mul on natuke kogemusi. See ei lisa mulle nii palju stressi. Olen muutunud rahulikumaks," lisas 30-aastane suusataja.

Falla muresid jagab ka koondisekaaslane Heidi Weng. "See võib olla keeruline, kui oled hotellis koos teiste inimestega, kes ei ole ettevaatlikud nagu sportlased. See hooaeg on keeruline ja palju asju peab läbi mõtlema," lausus kahekordne MK-sarja üldvõitja.

Nii palus näiteks Weng end intervjueerida õues. "Samal ajal loodan, et FIS kontrollib olukorda ja kõik tunnevad end turvaliselt. Loodan, et me ei pea liiga paljude inimestega suhtlema."

Norra naistekoondise peatreeneri Ola Vigen Hattestadi arvates võivad hooaja jooksul mõned võistlused koroonaviiruse tõttu ära jääda. "Aga ma olen kindel, et MM toimub ja see on ka meie põhieesmärk," lisas ta.

"Senisest palju tähtsamaks saab see, kuhu valida elupaik. Otsime kohti, kus saaksime olla nii palju isolatsioonis kui võimalik. Peame olukorraga võimalikust hästi toime tulema," lausus endine sprinter.

Murdmaasuusatajate olukorra teeb raskemaks asjaolu, et kui rahvusvahelisel laskesuusaföderatsioonil (IBU) on kõikide võistluste õigused ja nad on jaganud hooaja blokkidesse, et vähendada reisimist, aga FIS on andnud õigused rahvuslikele alaliitudele ja igasugused muudatused tooksid kaasa märksa tuntavamad rahalised tagajärjed.

Rahvusvahelise suusaliidu võistlusdirektor Pierre Mignerey mõistab norralaste muret, kuid kutsub üles arusaamisele. "Ma arvan, et me kõik teame, et talv saab olema keeruline kõigile - sportlastele, taustajõududele, meediale ja kõigile, kes MK-sarja etappe korraldavad," lisas ta omapoolse lühikese kommentaarina.