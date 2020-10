TÄNA OTSE | Kas Kaljul õnnestub Paide kümnemänguline võiduseeria murda?

Koduse jalgpalli Premium liiga pühapäevases telemängus lähevad Hiiu staadionil vastamisi Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskond. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Indrek Zelinski, stuudios on Ragnar Kaasik.

23 mängu pidanud Paide on liigatabelis teisena kogunud 51 punkti, ühe matši enam mänginud Kaljul on kolmandana neli punkti vähem, mistõttu oleks neil tänasest kohtumisest kindlasti võitu vaja.

Ülesannet ei tee mõistagi lihtsamaks teadmine, et Paide on koduliigas võitnud koguni kümme mängu järjest - samas tuli nende viimane, juuli keskel sündinud kaotus, just mängus Kalju vastu.

Nõmme Kalju treener Marko Kristal: "peame esinema meeskondlikult ning ühise eesmärgi nimel. Paidega mängud on alati olnud tasavägised ning otsustavaks saavad pisidetailid. Meie eesmärgiks on ainult kolm punkti."

Kalju väravavaht Marko Meerits: "eksimisruum puudub, kui soovime hooaja positiivselt lõpetada, siis ei ole muud kui võita kõik järelejäänud mängud. Läheb andmiseks!"

Paide abitreener Erki Kesküla: "raske, aga kindlasti ka põnev periood on ees ootamas. Kalju on leidnud endile omase, sirgjoonelisusele ja jõulisusele rajatud mängustiili. Meie peame liikuma aga omas rütmis ning mitte nende mänguga kaasa minema"

Paide ründaja Deabeas Owusu Sekyere: "kogu meeskond on eelseisva suure mängu eel väga keskendunud ja enesekindel. Soovime oma head võiduseeriat pikendada ning loodame meie fännide tugevale toetusele!"