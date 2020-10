Mängu alguses Välguga hädas olnud HC Panter jätkab kaotuseta

Nelja-aastase pausi järel jäähoki Eesti meistrivõistlustel osalev HC Panter on alustanud hooaega kahe võiduga. Paar nädalat tagasi mängiti võõrsil üle Narva Paemurru Spordikool ja nüüd esimeses kodumängus ka valitsev Eesti meister Tartu Välk-494. Panter võitis esimese kolmandiku 1:2 kaotusseisust 3:2 ning juhtis kahe perioodi järel kohtumist juba 7:3. Viimase 20 minutiga suutis Tartu ühe värava tagasi visata, kuid Panter võitis kindlalt 7:4.

"Väga-väga raske oli," tõdes pantrite ründaja Mihkel Võrang intervjuus ERR-ile. "Alustasime kehvasti, eks kerge närv on sees ka. Võtsime palju karistusi, eriti vastaste tsoonis, mida ei tohi teha. Kohe karistati ära. Esimene periood oli väga raske, vaikselt tõstsime taset ja lõppskoor on käes."

"Ma arvan, et kogu klubi toimib, atmosfäär on juba paar nädalat elektrit täis olnud. Päris tore on siia iga päev tulla," kinnitas HC Panteri peatreener Märt Eerme.

Pantrite seitse väravat jäid kõik erinevate mängijate nimele. Välgu neljast tabamusest kolme autor oli Fjodor Gusõnin. Tiitlikaitsja Välk on kolmest esimesest mängust kaotanud kaks.