VIDEO | Rammumehed sikutasid "Ringvaates" 160-kilost kotti ja 90-kilost kangi

Heinla osales nädalavahetusel jõutõstmise maailmarekordikatses. Rekordit küll ei tulnud, aga 455 kg tõi World Ultimate Strongmani korraldatud koroonaperioodi internetivõistluse võidu.

"Tundsin, et sel hetkel seda maailmarekordit minu sees ei ole, sest kuu enne seda püstitasin 400 kordustega maailmarekordi. Tuleb proovida järgmine kord," lausus Heinla.

Kordustega maailmarekord tähendas 400-kilose kangi tõstmist kuus korda. Kordusi teha on natuke lihtsam, sest max raskuses läheb vererõhk nii kõrgeks," lausus 20 aastat alaga tegelenud mees.

Toots on rammumehe ametit proovinud kaks aastat. Heinlaga ta omavahel veel kohtunud ei ole, aga järgmisel aastal on oodata tähtsat võistlust Abu Dhabis, kuhu kutse on ka temal.