Tiit Sokk: kes tahab tippu jõuda, peab õppima ka kõrvalise abita

"Väga hea" ei saa kunagi öelda. Paljud noored on andnud tormihoiatuse, et hakkavad kohe tulema. Peaasi, et see torm tulemata ei jää," lausus Sokk intervjuus ETV saatele "Terevisioon". "Kui on head mängijad, siis saab kokku hea võistkonna."

Sokk tähtsustab, et tippu jõudmiseks tuleb vaeva näha ka treeneri kõrvalseismiseta ja kasu saab ka interneti oskuslikust kasutamisest. "Maailm on lahti kõikidele. Igaüks näeb ja teeb, mida tahab. Kes päris tippu jõuab, see peabki oskama," lausus ta.

"Ega treener ei jõua kõike õpilasele edasi anda. Nüansse on liiga palju. Ta peab ise suutma kõrvalise abita vaadata ja õppida," jätkas Souli olümpiavõitja.

"Kui oma lapsepõlve meenutad, siis kui tuletad meelde treeneri õpetatut ja seda, mida nägid kuskil NBA-s, siis on ka erinevad asjad. Kui oled õpivõimeline, siis visuaalselt näed olukorda ja vähemalt katsud seda järele teha."

Alates tänavu suvest töötab Sokk Tartu Ülikooli võistkonna abitreenerina.