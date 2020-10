Cyclo-crossi EM peetakse novembris

Korraldajad EM-il publikut raja äärde ei luba ja kõiki sportlasi kui ka taustajõudude liikmeid testitakse. Samuti peavad rattureid teenindavad isikud kandma maske, vahendab Spordipartner.ee.

"Meie jaoks on olulised kaks asja: me ei võta liigseid riske ning me saame pakkuda Hollandi ja välisratturitele võimalust võistelda EM-il," lausus peakorraldaja Niels Geven. "Oleme tänulikud, et kõik osapooled näitasid üles koostöövalmidust korraldamaks vastutustundlikul moel EM-i. Anname fännidele võimaluse võistlusele kaasa elada televisiooni ja sotsiaalmeedia vahendusel."

Mehed ja naised võistlevad juuniori, U-23 ja eliidi kategooriates.